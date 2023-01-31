أوكرانيا تتلقى وعودا بنحو 140 دبابة ومزيد من مدافع قيصر وروسيا تعلن السيطرة على قرية قرب باخموت

أعلن الجيش الروسي سيطرته على قرية تقع شمال بلدة باخموت الإستراتيجية (شرقي أوكرانيا)، في حين أعلنت كييف عدد الدبابات التي تتوقع تسلمها من داعميها الغربيين، في إطار دفعة أولى لتعزيز قدراتها القتالية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن "تدابير هجومية ناجحة" مكنت قواتها من "تحرير قرية بلاغوداتني الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية"، في إشارة إلى مقاطعة دونيتسك إحدى المقاطعات الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتقع قرية بلاغوداتني قرب سوليدار؛ البلدة المعروفة بمناجم الملح، التي سيطرت عليها القوات الروسية في الآونة الأخيرة، وعند طريق سريع يؤدي إلى باخموت.

وتسعى روسيا منذ أشهر للسيطرة على باخموت في معارك هي الأكثر ضراوة منذ أن أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة -التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي- أن وحداتها تسيطر على بلاغوداتني. لكن كييف نفت ذلك آنذاك وقالت إنها صدت هجمات روسية على القرية.





حلف الدبابات

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في "دفعة أولى" من الشحنات التي تعهد بإرسالها حلف يضم 12 دولة غربية.

وصرح كوليبا -خلال إفادة صحفية عبر الإنترنت- بأن أوكرانيا تواصل العمل من أجل "توسيع عضوية حلف الدبابات وزيادة مساهمات الأطراف المشاركة حاليا".

وتخطط كييف لإطلاق هجوم معاكس كبير لاستعادة مساحات واسعة من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها.

من جهتها، أعلنت فرنسا اليوم أنها سترسل عشرات الجنود إلى بولندا لتدريب قوات أوكرانية، كما ستزود كييف بمزيد من مدافع "قيصر".

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الذي يزور باريس حاليا، إن فرنسا سترسل 150 جنديا إلى بولندا لتدريب 600 جندي أوكراني شهريا.

وصرح لوكورنو أيضا بأن بلاده ستزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع قيصر، تضاف إلى 18 قطعة سبق أن سلمتها باريس لكييف.

وأوضح الوزير الفرنسي أن هذه المدافع المتوسطة المدى "ستموّل في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو (217 مليون دولار)" الذي أنشأته فرنسا.

وقد أسهمت مدافع قيصر، إلى جانب مدافع غربية أخرى، العام الماضي في مساعدة أوكرانيا على ضرب أهداف وراء الخطوط الروسية.

وتركب هذه المدافع على شاحنات، وهي من عيار 155 مليمترا ويصل مداها إلى 40 كيلومترا، وبالإمكان تغيير موقعها قبل أن يتمكن العدو من رصدها والرد على إطلاق النار.





ملف المقاتلات

ورغم موافقة القوى الغربية على إرسال دبابات حديثة لدعم الجيش الأوكراني، فإنها لا تزال مترددة بشأن الاستجابة لطلب كييف الحصول على طائرات مقاتلة.

وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم بأنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب الحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا.

وقال بايدن للصحفيين "سنتحدث" بهذا الشأن، بعدما كان قد رد بالنفي على سؤال طرح عليه في البيت الأبيض أمس حول تأييده إرسال مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.

من جهة أخرى، صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بأن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا ليس خيارا "عمليا".

وقال المتحدث للصحفيين اليوم "الطائرات المقاتلة البريطانية معقدة للغاية، وتعلّم طريقة التحليق بها يتطلب شهورا".

وتابع "إذا أخذنا ذلك في الاعتبار، فنعتقد أن إرسال تلك الطائرات إلى أوكرانيا ليس عمليا (…) سنواصل النقاش مع حلفائنا بشأن ما نعتقد أنه النهج الصحيح".

في الوقت نفسه، قال فويتشك سكوركيفيتش نائب وزير الدفاع البولندي -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- إنه "ليست هناك محادثات رسمية حول إرسال مقاتلات إف-16 (لأوكرانيا) في الوقت الحالي".

وتملك بولندا 48 من هذه الطائرات الحربية أميركية الصنع، وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أمس الاثنين إن بلاده ستعمل بتنسيق كامل مع شركائها، مشيرا إلى احتمال إرسال المقاتلات بالتشاور مع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).