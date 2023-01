روسيا تصعّد عملياتها بأوكرانيا تمهيدا لهجوم الربيع والكرملين يوجه رسالة "إيجابية" إلى ألمانيا

كثفت روسيا عملياتها العسكرية في شرق وجنوب أوكرانيا تمهيدا -فيما يبدو- لهجوم مرتقب واسع النطاق في الربيع، وفي حين تسعى كييف للحصول على صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة متطورة، وجه الكرملين رسالة "إيجابية" إلى ألمانيا.

ففي مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس (شرقي أوكرانيا)، وبعد سيطرتها مؤخرا على مدينة سوليدار، تشن القوات الروسية مدعومة بمليشيا فاغنر هجمات متزامنة على مدن وبلدات باخموت وفوغليدار وبلاهوداتني.

وأعلن الجيش الأوكراني الأحد أنه صد هجوما على بلدة بلاهوداتني و13 موقعا آخر في دونيتسك، في حين تحدث يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر عن سيطرة قواته على البلدة.

وتقع بلاهودانتي شمال مدينة باخموت التي يشهد محيطها معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية.

وتحدثت وكالة "أنا نيوز" الروسية السبت عن سيطرة مليشيا فاغنر على قرى في محيط باخموت، وعن معارك عنيفة تدور داخل باخموت نفسها التي يحاول مسلحو فاغنر السيطرة عليها من أجل فتح الطريق أمام القوات النظامية الروسية نحو مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك وهما من أكبر مدن إقليم دونباس.

Aerial reconnaissance officers of the Svoboda battalion of the 4th NGU brigade, together with artillerymen of the 28th Motorized Brigade, destroy an enemy command post in the Bakhmut region pic.twitter.com/ci1Him8oyB

