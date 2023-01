بومبيو: واشنطن جنّبت اندلاع حرب نووية بين الهند وباكستان في 2019

أكد وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو -في كتاب له صدر أمس الثلاثاء- أن الولايات المتحدة جنّبت التصعيد إلى مواجهة نووية محتملة عام 2019 بين الهند وباكستان.

وكتب بومبيو -في كتاب بعنوان "لا تبدل رأيك مطلقًا.. القتال من أجل أميركا التي أحب" (Never Give an Inch: Fighting for the America I Love)- "لا أعتقد أن العالم يدرك تماما مدى اقتراب التنافس بين الهند وباكستان من مواجهة نووية في فبراير/شباط 2019".

وكان البلدان على شفير الحرب في ذلك التاريخ بعدما شنت الهند ضربات جوية على جارتها، وبررتها بأن مجموعة مسلحة في باكستان تقف وراء تفجير انتحاري أوقع 41 قتيلا في صفوف قوات رديفة للجيش الهندي في منطقة كشمير المتنازع عليها.

I just announced details about my new book, “Never Give An Inch,” taking readers behind the scenes with stories and never-released details about serving as America’s CIA Director and Secretary of State. PRE-ORDER your copy today! https://t.co/eQ6tPwDbmd pic.twitter.com/wPsrOKGP03

— Mike Pompeo (@mikepompeo) October 10, 2022