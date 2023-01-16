ليبيا.. المبعوث الأممي يدعو لدعم اللجنة العسكرية المشتركة والمجلس الأعلى للدولة يناقش القاعدة الدستورية

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في وقت بدأ فيه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا جلسة لمناقشة بنود القاعدة الدستورية.

وفي مؤتمر صحفي عقده في سرت، دعا باتيلي كلا من المجتمع الدولي وحكومة الوحدة الوطنية إلى دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

وقال باتيلي إن اللجنة العسكرية ناقشت القضايا المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنه تم اتخاذ قرارات هامة في هذا الشأن.

وأضاف أنه سيتم التحرك في هذا الملف مع دول الجوار، وخصوصا من جهة الجنوب، وهي السودان وتشاد والنيجر.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي قد وصل إلى مدينة سرت لرعاية جولة جديدة من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

2/1 قمتُ اليوم بجولة في مدينة سرت حيث وقفتُ على بعض الأضرار التي خلفها الصراع. إنه لأمر مؤلم أن نرى رأي العين هذا الدمار الذي طال المنازل والممتلكات العامة والخاصة، وقبل هذا وذاك، ترك أثره البالغ في نفوس الناس. pic.twitter.com/s7tTsb6Rfy — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) January 15, 2023

ويُعد استئناف أنشطة هذه اللجنة، بعد تعثر دام أشهرا، من أولويات باتيلي منذ تعيينه في سبتمبر/أيلول الماضي.

وستركز المباحثات على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتشكيل قوة مشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وإنهاء الانقسام.

جلسة تشاورية

في الأثناء، بدأ المجلس الأعلى للدولة جلسته التشاورية بمقره في العاصمة طرابلس، وهي مخصصة لمناقشة بنود القاعدة الدستورية.

وقالت عضوة المجلس نعيمة الحامي للجزيرة إن جلسة اليوم تشاورية ولا تستوجب تحقيق النصاب القانوني لعقدها، كما أنها لا تتضمن تصويتا على أي من البنود المطروحة أمام أعضاء المجلس.

وأضافت الحامي أن الجلسة ستخصص لإبداء الرأي من قبل أعضاء المجلس في ما توصل إليه رئيس المجلس خالد المشري من توافقات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال اجتماعهما الأخير بالقاهرة الأسبوع الماضي، حول المواد الخلافية في القاعدة الدستورية.

من جانب آخر، كشفت مصادر ليبية للجزيرة أن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) ويليام بيرنز شدد خلال زيارته إلى ليبيا مؤخرا على عدم المساس بموانئ النفط أو بتصديره.

وكان بيرنز قد التقى الخميس الماضي بالعاصمة طرابلس رئيسَ حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وعددا من المسؤولين، حيث بحث ملفات أمنية عدة ومنها وجود المرتزقة في البلاد.