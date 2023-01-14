بتهمة التواطؤ المفترض في أعمال الشغب.. القبض على وزير العدل البرازيلي في عهد بولسونارو

ألقت السلطات البرازيلية -اليوم السبت- القبض على أندرسون توريس وزير العدل البرازيلي في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو، وذلك بإطار التحقيق في الهجوم على قصر الرئاسة والبرلمان.

واعتُقل توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء، حيث كانت صدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة "التواطؤ المفترض في أعمال الشغب".

وقبل يومين، قالت وسائل إعلام محلية إن المحققين عثروا في منزل توريس على مسودة مرسوم بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة التي أجريت أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونفى توريس -في سلسلة تغريدات على تويتر- الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن الوثيقة التي وجدها المحققون هي واحدة من بين مقترحات عديدة وصلت إلى وزارته، وكانت بين كومة من الوثائق التي "ستمزّق وفق المتبع".

Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá… — Anderson Torres (@andersongtorres) January 12, 2023

وأضاف توريس أن الوثائق المسربة تغذي روايات كاذبة بشأنه، مؤكدا أنه يحترم الديمقراطية البرازيلية، وفق تعبيره.

وأمس الجمعة، أعلن القاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس أنه سيُدرج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرف بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقار السلطة.

وتواصل السلطات البرازيلية البحث عن منظمي الهجوم على المباني الرسمية بالعاصمة برازيليا في 8 يناير/كانون الثاني.

وجاء الاقتحام بعد أسبوع من تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا ومغادرة بولسونارو البلاد باتجاه الولايات المتحدة عقب رفضه الإقرار بهزيمته أمام منافسه في انتخابات الرئاسة التي أجريت على دورتين.