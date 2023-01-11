قتلى وجرحى في تفجير استهدف موظفين بوزارة الخارجية الأفغانية في كابل

أفاد مصدر أمني أفغاني للجزيرة الأربعاء بوقوع قتلى وجرحى في تفجير قرب مقر الخارجية الأفغانية وسط العاصمة كابل، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الهجوم مثال على تفاقم حالة انعدام الأمن في أفغانستان.

وذكر المصدر أن التفجير الذي استهدف موظفين بوزارة الخارجية الأفغانية أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة.

وكانت تقارير إعلامية محلية في أفغانستان نقلت عن سكان قولهم إن انفجارا مدويا وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية.

وأدان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم، واعتبر أنه مثال على تفاقم حالة انعدام الأمن في أفغانستان.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية وقوع انفجار قرب المطار العسكري في العاصمة أدى إلى سقوط عديد من القتلى والمصابين.

وأضاف "من الواضح أن هذا النوع من العنف المستمر وانعدام الأمن ليس وسيلة لتحقيق أي نوع من السلام في أفغانستان".

ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، شهدت البلاد سلسلة من التفجيرات قتل فيها المئات، وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" العديد منها.