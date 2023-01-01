مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: التهديدات الإسرائيلية لا تقلقنا ومستعدون للرد على أي اعتداء

قال علي رضا عنايتي مساعد وزير الخارجية الإيراني إن التهديدات الإسرائيلية لا تقلق الإيرانيين، وإنهم مستعدون للرد على أي اعتداء.

وأضاف عنايتي -في مقابلة سابقة مع الجزيرة- إن بلاده ترحب بالجهود المستمرة لدول الجوار في مساعي إحياء الاتفاق النووي. وأوضح أن إيران تؤيد التوصل إلى اتفاق نووي، على أن يضمن مصالحها المشروعة في الطاقة النووية.

ومنذ شهور، تعثرت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى (فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا) بالعاصمة النمساوية فيينا بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/أيار 2018.

تهديدات إسرائيلية

وكان وزير الدفاع الإٍسرائيلي الجديد يوآف غَلانت أكد على أهمية كبح المشروع النووي الإيراني.

وقال غلانت -خلال مراسم تسلمه حقيبة الدفاع من سلفه بني غانتس- إن التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل أصبحت أكثر تعقيدا وتنوعا، وإن على رأسها مساعي إيران لامتلاك قدرة نووية عسكرية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الالتزام الأول لحكومته هو إحباط مساعي طهران للحصول على سلاح نووي، وفق تعبيره.

بدوره، قال قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي -في كلمة الأسبوع الماضي أمام معهد أبحاث الأمن القومي- إن قواته حسّنت جاهزيتها لضرب أهداف نووية إيرانية، مؤكدا أن مستوى الاستعداد لعملية في إيران قد تحسن بشكل كبير.

وأوضح كوخافي أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى مؤخرا تدريبين لمحاكاة قصف المفاعلات النووية الإيرانية، وأن معدل عمليات الجيش ضد الوجود الإيراني بالمنطقة بلغ خلال هذه السنة عملية واحدة كل أسبوع، مقابل أقل من 7 عمليات في العام خلال السنوات الثلاث السابقة.

وقد أشارت توقعات المخابرات العسكرية الإسرائيلية لعام 2023 إلى أن إيران "ستواصل المضي في مسار التقدم البطيء الذي تسلكه حاليا" في المجال النووي، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" أمس الأحد.