بوتين: عزل روسيا مستحيل وسنتجه نحو آسيا والشرق الأوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من المستحيل عزل روسيا، ووعد بتعزيز العلاقات مع آسيا والشرق الأوسط، محملا الغرب مسؤولية تقويض الاقتصاد العالمي وتفاقم الأزمة الغذائية.

وفي خطاب أمام منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادي قال بوتين إن روسيا نجحت في مواجهة العدوان الاقتصادي الغربي، فيما وصل الغرب إلى طريق مسدود في أزماته الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف بوتين أنه "بغض النظر عن مدى رغبة البعض في عزل روسيا فإنه من المستحيل تحقيق ذلك"، معتبرا أن عقوبات الغرب تنم عن قصر نظر وتشكل خطرا على العالم بأسره، وأن الغرب قوض الاقتصاد العالمي بمحاولة "شرسة" لفرض هيمنته على العالم.

كما ندد الرئيس الروسي بسياسة الغرب المستمرة منذ عقود في العقوبات، متهما الولايات المتحدة برغبتها في استمرار هيمنتها على العالم، ورأى أن قرارات القيادات الغربية تتعارض مع مصالح شعوبها.

وأضاف أن "دور دول منطقة آسيا والمحيط الهادي شهد نموا متزايدا"، مشيرا إلى أن روسيا ترى أن هناك مزيدا من الفرص لدخول أسواق في الشرق الأوسط وإيران.

وقال بوتين أيضا "اتخذنا قرارا مع الصين بتبادل البضائع بالروبل الروسي واليوان الصيني".

الأزمة الغذائية

وانتقد بوتين سياسات الغرب الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدول الغربية تواصل التصرف بنهج استعماري في ما يخص موضوع تصدير الحبوب الأوكرانية، وأن 3% فقط من كميات القمح التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى الدول الفقيرة والبقية إلى الدول الأوروبية.

وأعلن الرئيس الروسي أنه سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تقييد وجهة صادرات الغذاء من أوكرانيا إلى الدول الغربية، مضيفا أن "الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف، وهذا أمر مؤسف".

كما وعد بوتين بالعمل على تمديد الممر البحري عبر القطب الشمالي الذي يعتبر ممرا آمنا لسفن الشحن.

تبرير الحرب

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا قال بوتين إن "عمليتنا العسكرية في أوكرانيا وكل تحركاتنا كانت بهدف تعزيز سيادتنا وحماية مصالح شعبنا".

وأضاف أن بلاده قررت بكل وعي الرد العسكري على التهديدات المحتملة القادمة من أوكرانيا.