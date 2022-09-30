إيران تتوعد أميركا في حال استهدفت طائراتها المسيرة فوق كردستان العراق

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن إيران سترد على أي استهداف أميركي للطائرات المسيّرة الإيرانية، مضيفا أن بلاده ستعدّ أي هجوم عليها عملا عدائيا وستحتفظ لنفسها بحق الرد والانتقام.

وأشار باقري إلى أن العمليات الإيرانية في إقليم كردستان العراق تستهدف الانفصاليين والإرهابيين على حد قوله، وأن إيران ليس لديها أي تحرك ضد الأميركيين في هذه المرحلة.

وأوضح باقري أنه إذا ثبت أن الأميركيين قاموا بتدمير مسيرة إيرانية فوق كردستان العراق، فهذا سيجعلهم حلفاء للانفصاليين والإرهابيين، وقال إن إيران سترد على ذلك في الوقت المناسب.

وحذر باقري دول الجوار الإيراني من أن تكون منطلقا لعمليات أميركية أو إسرائيلية ضد بلاده، مشيرا إلى أن دول الجوار إذا لم تحترم آداب وتقاليد العلاقة مع إيران، فإن من حقها الرد على أي إجراء عدائي ضدها وإن عليهم توقع رد منطقي على أي اعتداء.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، الأربعاء، إنه قصف بصواريخ وطائرات مسيرة أهدافا عسكرية في المنطقة الكردية بشمالي العراق، مهددا بمواصلة استهداف من يصفهم بـ"الإرهابيين" في المنطقة.

وبلغت حصيلة القصف، حسب وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أمس الخميس، الذي ضرب مناطق في محافظتي أربيل والسليمانية بالإقليم، 13 قتيلا و58 جريحا.

كما أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، أمس الخميس، مقتل مواطن أميركي في الهجوم الإيراني.