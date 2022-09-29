بعد حادثة نورد ستريم.. ماذا يعني انفجار أنبوب غاز في البحر؟
29/9/2022
تتبادل روسيا والغرب الاتهامات بشأن تسرب الغاز في البحر من أنابيب نورد ستريم، ومن المقرر إثارة الملف في مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق.
وقد أعلنت هيئات المسح الجيولوجي في الدانمارك والسويد وألمانيا أنها سجلت الاثنين الماضي اهتزازات تشبه تلك الناجمة عن انفجارات أكثر من تلك التي تسببها الزلازل.
ورجحت الاستخبارات الألمانية أن غواصين وضعوا عبوات متفجرة في مسار أنبوب "نورد ستريم"، في حين وصفت روسيا الاتهامات الموجهة إليها بمهاجمة نورد ستريم بـ"الحمقاء" وفتحت تحقيقا جنائيا حول الحادثة.
ولكن ماذا يعني انفجار أنبوب الغاز تحت الماء؟
- عند انفجار أنبوب غاز تحت الماء يتدفق الغاز بسرعة وبكميات كبيرة حسب الضغط الموجود، ليصعد إلى السطح مما يؤدي إلى اختلال توازن السفن في محيط التسريب.
- كذلك يؤدي مثل هذا الانفجار إلى خطر اشتعال الغاز على سطح البحر أو في الهواء مما يشكل تهديدا للسفن والملاحة.
- كما أن خروج غاز الميثان إلى الهواء يؤدي إلى تلوث البيئة، إذ إنه يعتبر من الغازات الدفيئة التي تساهم في زيادة حرارة الأرض.
- التسريب أدى إلى اضطراب سطح البحر إلى مسافة تمتد إلى نحو كيلومتر من الموقع، مما دفع السلطات الدانماركية إلى مطالبة السفن بالابتعاد أكثر من 9 كيلومترات عن موقع التسريب.
- ويعزز فرضية الانفجار أن مركز الأبحاث الجيولوجي الألماني سجل اهتزازين، الأول بقوة 1.9 الساعة 12:03 صباحا بتوقيت غرينتش، والثاني بقوة 2.3 الساعة 17:00 مساء بتوقيت غرينتش، وهما التوقيتان اللذان أبلغ فيهما عن انخفاض الضغط في خط نورد ستريم.
المصدر : الجزيرة