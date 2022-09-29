بعد حادثة نورد ستريم.. ماذا يعني انفجار أنبوب غاز في البحر؟

تتبادل روسيا والغرب الاتهامات بشأن تسرب الغاز في البحر من أنابيب نورد ستريم، ومن المقرر إثارة الملف في مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق.

وقد أعلنت هيئات المسح الجيولوجي في الدانمارك والسويد وألمانيا أنها سجلت الاثنين الماضي اهتزازات تشبه تلك الناجمة عن انفجارات أكثر من تلك التي تسببها الزلازل.

ورجحت الاستخبارات الألمانية أن غواصين وضعوا عبوات متفجرة في مسار أنبوب "نورد ستريم"، في حين وصفت روسيا الاتهامات الموجهة إليها بمهاجمة نورد ستريم بـ"الحمقاء" وفتحت تحقيقا جنائيا حول الحادثة.

ولكن ماذا يعني انفجار أنبوب الغاز تحت الماء؟