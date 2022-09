بلغت سرعته 240 كيلومترا.. مشاهد مرعبة للإعصار إيان في فلوريدا الأميركية

بدأت قوة الإعصار إيان تضعف فيما يتجه صوب وسط فلوريدا، مما يمثل بداية النهاية لعاصفة قوية ضربت الساحل الأميركي برياح تبلغ سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، وقد بلغ مستوى المياه 4 أمتار في بعض المناطق.

غير أن جنوب غرب فلوريدا ما زال يشهد فيضانات "كارثية" ورياحا وأمواجا عالية، ولا تزال المناطق الساحلية في جنوب غرب الولاية غارقة في الظلام بسبب الإعصار.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليوني منزل في فلوريدا، من إجمالي 11 مليون منزل معظمها حول مسار الإعصار. وكان العديد من المقاطعات القريبة من المكان الذي وصل فيه إيان إلى اليابسة من دون كهرباء بشكل شبه كامل.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإعصار على عدّة ملايين من الأشخاص في فلوريدا، فضلا عن ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية.

Gulf Shore Boulevard on Vanderbilt beach looks like an ocean. Cars are slamming up against buildings. #Ian pic.twitter.com/N7c41jh0uI — Taylor Wirtz (@TaylorWirtzWINK) September 28, 2022

وقد تلقّى نحو 2.5 مليون شخص أوامر إخلاء إلزامية في 12 مقاطعة ساحلية في فلوريدا، كما صدرت توصيات بعمليات إخلاء طوعية في مقاطعات أخرى.

وأظهر الكثير من مقاطع الفيديو التي نشرت عبر الإنترنت فيضانات تجرف في طريقها لافتات المرور والسيارات والقوارب والمنازل. وغمرت المياه تجمعات سكنية بأكملها عصر أمس الأربعاء.

واتبع إيان مسارا مماثلا بشكل مخيف لإعصار تشارلي، وهو آخر عاصفة ضربت جنوب غرب فلوريدا عام 2004.

وكان حاكم فلوريدا قد أكد أنه من المحتمل أن يكون هذا الإعصار "أحد أقوى 5 أعاصير تضرب فلوريدا على الإطلاق". وقال مدير مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية كين غراهام في مؤتمر صحافي "هذه عاصفة سيتم الحديث عنها لسنوات عدة مقبلة".

وقالت مديرة الوكالة الفدرالية للإغاثة من الكوارث ديان كريسويل إن إيان سيحافظ على خطورته في "الأيام المقبلة".

وفي هذا الإطار، استُدعي نحو 3200 من أفراد الحرس الوطني إلى فلوريدا، وفقا للبنتاغون، فيما لا يزال 1800 آخرون في طريقهم إليها.

My house in Naples, FL sent from a neighbor #HurricaneIan pic.twitter.com/Q4j64HJp9S — Megan Cruz Scavo (@MeganScavo) September 28, 2022

وبالقرب من أرخبيل كيز، تسببت الأحوال الجوية المتردية في انقلاب قارب يحمل مهاجرين، وكان خفر السواحل لا يزالون يبحثون عن 20 شخصا، بعدما أُنقذ 3، فيما تمكن 4 آخرون من السباحة إلى الشاطئ.

وكان الإعصار إيان ضرب كوبا في وقت سابق الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين وإغراق الجزيرة في الظلام. وعادت الكهرباء أمس الأربعاء لدى بعض سكان هافانا و11 مقاطعة أخرى، لكن ليس في المقاطعات الثلاث الأكثر تضررا في غرب البلاد.