معهد الجزيرة للإعلام يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة كردستان 24 الإعلامية

وقّع معهد الجزيرة للإعلام ومؤسسة كردستان 24 الإعلامية العراقية اتفاقية تعاون في مجال الاستشارات الإعلامية.

ووصفت مديرة معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري الاتفاقية التي تم توقيعها أمس الثلاثاء في مقر المعهد بالعاصمة القطرية الدوحة بأنها خطوة إيجابية تصبّ في مبادرة تعزيز الشراكات والاتفاقات الدولية.

وقالت إن المعهد سيقدم خدماته الاستشارية للقناة في مقرها بأربيل في كردستان العراق، والدورات التي من شأنها تعزيز الكادر البشري بالمحطة.

من جانبه، رحب المدير العام لمؤسسة كردستان 24 الإعلامية أحمد الزاويتي بهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنها ستكون ذات أثر إيجابي في مجال رفع الكفاءات العاملة في القناة.

ووصف الزاويتي الاتفاقية بأنها نوعية مع مؤسسة رائدة كشبكة الجزيرة الإعلامية ممثلة في معهد الجزيرة للإعلام، معبّرا عن ترحيبه بفكرة إقامة دورات مشتركة في العراق.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات ضمن شراكات أقامها المعهد أخيرا مع مؤسسات إعلامية وغير إعلامية محليا وإقليميا.