أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتز في الدوحة أن قطر وألمانيا تطمحان معا إلى تعزيز علاقتهما الثنائية المتميزة.

وقال الديوان الأميري إن أمير قطر أكد -خلال تصريحات صحفية مشتركة- أن قطر للطاقة وشركات الطاقة الألمانية تناقش الفرص الاستثمارية بينها، مبينا أن دولة قطر تخطط منذ سنوات لتوسعة حقل غاز الشمال تلبية للطلب العالمي المتزايد على الغاز.

وأضاف أمير دولة قطر أن جهاز قطر للاستثمار يواصل البحث عن فرص استثمارية في ألمانيا.

من جانب آخر، قال الديوان الأميري في قطر إن المباحثات بين أمير دولة قطر والمستشار الألماني شددت على ضرورة حل جميع الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

وأكد الطرفان رفض استخدام القوة بأي شكل من الأشكال، لا سيما في تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وحثا جميع الأطراف على وقف إطلاق النار في أسرع وقت والانخراط في حوار بنّاء لإنهاء النزاع.

كما أكد أمير قطر أنه اتفق مع المستشار الألماني بشأن أهمية دعم الجهود للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبر عن تطلعه لأن يؤدي ذلك إلى فتح حوار بين دول المنطقة من أجل تحقيق الأمن الإقليمي.

وفي الملف الليبي، شدد الجانبان على دعم الجهود الدولية لاستكمال العملية السياسية والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وبالنسبة لأفغانستان، قال أمير قطر إن الوضع فيها يتطلب نهجا دوليا مشتركا لوضع خريطة طريق، مؤكدا أن هناك خطرا في عزل أفغانستان قد تترب عليه نتائج عكسية.

من جانبه، عبر المستشار الألماني عن تطلعه لتحقيق تقدم أكثر في واردات الغاز المسال ومواصلة التعاون مع قطر في مجال الهيدروجين وإنتاج الكهرباء، وقال إنه جرى الحديث بشأن تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال ورغبة ألمانيا في تحقيق مزيد من التقدم في هذا الشأن.

ورأى المستشار الألماني أن كأس العالم التي تحتضنها قطر تسهم في تفاهم الشعوب وتقاربهم، مشيدا في الوقت نفسه بالتطورات التي أحدثتها قطر في نظام حقوق العمال ونظام الكفالة وتحسين وضع العمال.

وكان شولتز بدأ -أمس السبت- جولة خليجية تستغرق 3 أيام، بدأت من السعودية والإمارات وبحث فيها عدة ملفات، من بينها التعاون في مجال الطاقة.