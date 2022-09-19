تحطم طائرة مقاتلة تابعة للحرس الثوري جنوبي إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس الأحد تحطم طائرة مقاتلة تابعة له جنوبي البلاد جراء خلل فني ونجاة قائدها.

وقالت العلاقات العامة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري -في بيان- إن طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي 22" تابعة للقوة تعرضت لخلل فني أثناء أداء مهامها، وتم توجيهها إلى مناطق غير مأهولة.

وأضافت العلاقات العامة في بيانها أن الطيار هبط بسلام باستخدامه مقعد القفز.

وهذا الحادث هو الرابع في إيران في غضون أشهر، حيث أُصيب طياران بجروح في يونيو/حزيران الماضي إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-14" وسط البلاد، وفي مايو/أيار الماضي قتل طياران جراء تحطم طائرة "إف-7".

كما قتل 3 أشخاص -بينهم اثنان من أفراد الطاقم- في تحطم مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني بمدينة تبريز (شمال غربي البلاد)، في فبراير/شباط الماضي.