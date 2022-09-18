السلطات المصرية تطلق سراح الزميل أحمد النجدي صحفي الجزيرة مباشر

أطلقت السلطات المصرية اليوم الأحد سراح الزميل أحمد النجدي الصحفي في قناة الجزيرة مباشر بعد نحو عامين من اعتقاله في مصر دون محاكمة.

وكان سمير الباجوري محامي النجدي قال الأربعاء الماضي إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية قررت إخلاء سبيل النجدي المعتقل في مصر منذ أغسطس/آب 2020.

وسبق لشبكة الجزيرة الإعلامية أن طالبت السلطات المصرية مرارا بالإفراج عن النجدي وزملائه الثلاثة بقناة الجزيرة مباشر، المحتجزين بلا تهمة، وهم: ربيع الشيخ، وهشام عبد العزيز، وبهاء الدين إبراهيم.