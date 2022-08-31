في هجومين متزامنين.. صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار حلب ومواقع عسكرية في دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجوما صاروخيا على مطار حلب الدولي، وأن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي آخر في سماء دمشق وريفها مساء اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في أجواء دمشق وريفها، وأسقطت عددا منها.

وأفادت الوكالة -نقلا عن مصدر عسكري- بأن جيش الاحتلال شنّ هجوما صاروخيا على مطار حلب الدولي.

وأضاف المصدر أن القصف الإسرائيلي الذي جرى في نحو الساعة 8 مساء تسبب في أضرار مادية بالمطار.

من جانبها، قالت مصادر محلية للجزيرة إن القصف استهدف المطار ومستودعات ذخيرة داخله، وتسبب في اشتعال نيران غربي المطار.

ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى، كما لم يصدر حتى الآن تعقيب من الجانب الإسرائيلي.

وسبق أن أخرج قصف إسرائيلي مشابه مطار دمشق الدولي عن الخدمة، قبل أن تعمل السلطات المعنية على إصلاحه.

ومنذ سنوات، تتعرض مواقع قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لإيران في سوريا إلى قصف إسرائيلي متكرر، وتقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك.