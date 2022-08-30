المحكمة الاتحادية بالعراق تؤجل النظر في دعوى حل البرلمان

قال مجلس القضاء الأعلى في العراق إن المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة، اليوم الثلاثاء، بسبب حظر التجوال الذي فرض عقب الاشتباكات الحاصلة في المنطقة الخضراء ببغداد.

في حين ذكرت وسائل إعلام عراقية أن المحكمة الاتحادية أجلت النظر في دعوى حل البرلمان التي كانت مقررة اليوم حتى إشعار آخر.

واستفاقت العاصمة العراقية بغداد اليوم على أصوات اشتباكات متقطعة وانفجارات، بعد يوم دام عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وقُتل نحو 30 شخصا وأصيب 700 آخرون جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء، بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية، وفق إحصائية غير رسمية وغير نهائية.

وشهد العراق في الساعات الأخيرة تطورات أمنية وسياسية متلاحقة، إذ أخرجت القوات الأمنية بالقوة أنصار الصدر من داخل القصر الحكومي والساحات المحيطة به، وفرضت حظرا للتجول في جميع المحافظات.

وكان أنصار مقتدى الصدر اقتحموا مبنى البرلمان واعتصموا به منذ تاريخ 30 يوليو/تموز، وذلك لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل أي حكومة.

ووسّع أنصار الصدر اعتصامهم بتاريخ 23 أغسطس/آب الجاري، ليشمل مبنى مجلس القضاء، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولكن القضاء أصدر مذكرات قبض بحق 3 من قيادات التيار الصدري، أبرزهم صباح الساعدي، لينهي في اليوم نفسه أنصار الصدر اعتصامهم.