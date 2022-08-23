عقب انسحاب الكاظمي.. قمة رباعية في مصر تبحث التعاون والتطورات الإقليمية

بحث قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين اليوم الثلاثاء في مدينة العلمين المصرية مختلف جوانب التعاون وقضايا وتطورات إقليمية ودولية، وفق متحدث رئاسي مصري.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية عن المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الثلاثاء في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة ملكي البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والأردن عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضح أن "لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك".

وجدد القادة -وفق المتحدث- دعمهم الجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل؛ بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية.

كما استعرضوا عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها، بحسب المصدر ذاته.

انسحاب الكاظمي

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري قام بتوديع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بمطار العلمين، الذي كان يفترض أن يكون أحد ضيوف هذا اللقاء، من دون تقديم أسباب لذلك.

غير أن مجلس الوزراء العراقي قال في بيان إن الكاظمي "قطع زيارته إلى مصر وعاد إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد". وذلك إثر تطورات في بغداد عقب إعلان مجلس القضاء الأعلى بالعراق تعليق أعماله احتجاجا على اعتصام متظاهري التيار الصدري أمام مقره في المنطقة الخضراء.

وذكر البيان أن الكاظمي "عاد إلى بغداد" بهدف "المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة"، داعيا إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".

وهذه أول قمة رفيعة المستوى تستضيفها مدينة العلمين الساحلية، بخلاف ما اعتادت عليه مصر من عقد قمم في العاصمة القاهرة ومنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر (شرق).

وتأتي القمة بعد نحو شهر من قمة عربية أميركية استضافتها السعودية، بمشاركة الدول ذاتها إضافة إلى قادة عرب آخرين وبحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.