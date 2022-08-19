بلومبيرغ: واشنطن أبلغت إندونيسيا برغبتها في عدم حضور بوتين قمة العشرين

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مجلس الأمن القومي الأميركي قوله إن واشنطن ترى أنه يجب أن لا يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين في الوقت الذي يشن حربا على أوكرانيا، على حد تعبير بيان للمجلس.

وأضاف البيان أنه إذا شارك الرئيس الروسي في القمة التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية فيجب أن يشارك فيها أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان موقع بلومبيرغ قد نقل عن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قوله إنه يتوقع أن يحضر كل من بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ القمة التي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يشار إلى أن إندونيسيا وافقت على القرار الأممي بخصوص حرب روسيا على أوكرانيا، لكن جاكرتا لم تتخذ إجراءات كما تبنت ذلك جارتها سنغافورة بخصوص أي عقوبات تجاه روسيا لما بين البلدين من علاقات قديمة، ومحاولة إندونيسيا الموازنة في سياستها الخارجية تجاه قوى دولية وإقليمية مؤثرة مثل الولايات المتحدة والصين، وكذلك مع روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والهند، وأستراليا.