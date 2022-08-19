شرطة ألمانيا تفتح تحقيقا في تصريحات عباس بشأن الهولوكوست

فتحت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة تحقيقا أوليا ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي شبه فيها ممارسات إسرائيل بمحرقة الهولوكوست.

وأكدت شرطة برلين الجمعة أنها فتحت تحقيقا في احتمال تحريض عباس على الكراهية بعد شكوى جنائية رسمية.

وقالت مديرية الشرطة القضائية إنها ستبلغ النيابة العامة بخلاصات التحقيق "عما قريب" لتبت الأخيرة في ما إذا كانت ستواصل هذا المسار أم لا، وفق ما كشفت ناطقة باسم الشرطة.

وكان عباس قال خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز الثلاثاء الماضي إنه "منذ عام 1947 ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة… 50 مذبحة.. 50 هولوكوست".

وقد أثارت هذه التصريحات استياء المستشار الألماني والمسؤولين في إسرائيل.

وأبدى شولتز استياءه من تصريحات عباس في تغريدة قال فيها "أشعر بالاشمئزاز من التصريحات الفاضحة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني".

ويعد التقليل من أهمية المحرقة جريمة جنائية في ألمانيا، لكن فتح تحقيق أولي لا يترتب عليه تلقائيا إجراء تحقيق كامل، بحسب صحيفة بيلد الألمانية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن عباس باعتباره ممثل السلطة الفلسطينية سيتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية لأنه كان يزور ألمانيا بصفة رسمية.

والثلاثاء أكد شولتز من جديد موقف بلاده التي لا تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة.

والهولوكوست مصطلح استخدم لوصف الحملات من قبل حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها، بغرض اضطهاد وتصفية اليهود في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية ما بين عامي 1939ـ 1945.