بينهن رئيسة مكتب إيران.. إسرائيل تعين 4 نساء في مناصب قيادية عليا بالموساد

أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) تعيين 4 نساء في القيادة العليا للموساد، بينهن امرأة في منصب رئيسة مكتب "إيران".

وقال الموساد -في تصريح مكتوب اليوم الخميس وصلت وكالة الأناضول نسخة منه- إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الموساد التي يتم فيها تعيين امرأه في منصب رفيع وهو مكتب "إيران".

كما أشار التصريح إلى أنه تم أيضا تعيين امرأة أخرى رئيسة لـ"سلطة الاستخبارات (جمع وتحليل المعلومات)".

ولم ينشر الموساد اسمي المسؤولتين، واكتفى بالإشارة إليهما بالحرف الأول من اسميهما، وقال إن "ك" المعينة حديثة تشغل منصب رئيسة مكتب إيران، "الشاغل الرئيسي للمنظمة".

وأشار إلى أن "رئيسة مكتب إيران مسؤولة عن إستراتيجية الموساد في التعامل مع جميع جوانب التهديد الإيراني، وقيادة تكامل العمليات والتكنولوجيا والاستخبارات في المنظمة مع الجيش الإسرائيلي وجميع الأجهزة الأمنية".

وقال إن "(ك) -وهي أيضا استخباراتية مخضرمة- تشغل حاليا أحد أعلى المناصب العليا والأكثر أهمية وتأثيرا في المنظمة".

وسبق لإسرائيل أن اعترفت بتنفيذ عمليات في داخل إيران، بداعي منع برنامج إيران النووي.

أما بخصوص السيدة الثانية، فقال إن "أ" تولت منصب مديرة سلطة الاستخبارات، وهي أيضا أول امرأة في تاريخ الموساد، تشغل هذا المنصب.

وأضاف التصريح أن "(أ) خدمت في الموساد، في قلب عملياته الاستخباراتية منذ ما يقرب من 20 عاما".

وأشار الموساد -في التصريح ذاته- إلى أن مديرة سلطة الاستخبارات مسؤولة عن صياغة صورة الاستخبارات الإستراتيجية الوطنية حول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والإرهاب العالمي، والتطبيع مع العالم العربي، ومسؤولة أيضا عن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بجميع عمليات الموساد، وتدير مئات الموظفين في جمع المعلومات الاستخبارية والبحث عنها وتحليلها.

وأشار أيضا إلى أن نائبة (أ) أيضا سيدة، ورمز لها بالحرف (هـ).

وفي هذا الصدد، قال مدير جهاز الموساد ديفيد برنيع -بموجب التصريح ذاته- "تعمل العديد من النساء في جميع الأدوار في العمليات، وكيلات ومشغلات للوكلاء، ويتم دمجهن في جوهر العمليات والذكاء".

وأضاف أنه تم "تعيين امرأتين إضافيتين في منصب نائب مدير الفرع، حيث عينت (هـ) نائبة لرئيس جهاز المخابرات و(ص) نائبة لرئيس الموارد البشرية، وبالتالي تعمل 4 نساء حاليا في القيادة العليا للموساد".

وأشار الموساد إلى أن أعلى منصب شغلته امرأة في الجهاز كان قبل حوالي 30 عامًا، عندما شغلت أليزا ماجن منصب نائبة مدير الجهاز.

ويختص جهاز الموساد بالعمل خارج حدود فلسطين والأراضي الفلسطينية المحتلة.