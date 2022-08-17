الثالث خلال أسبوع.. إخماد حريق في كنيسة بالمنيا المصرية

أعلنت النيابة العامة في مصر أنها باشرت التحقيقات في حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا تسبب في أضرار بالقاعة ولم يُسفر عن أي وفيات أو إصابات.

وكان حريق قد اندلع بالكنيسة أمس الثلاثاء بسبب تماس كهربائي، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي وقع في إحدى القاعات المغلقة في الكنيسة وإخماده من دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وقال بيان للنيابة العامة إنها انتدبت الإدارة العامة لجمع الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها، وحددت عددًا من شهود العيان بمحل الواقعة لمساءلتهم، كما انتدبت اللجنة الهندسية لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها.

ويعد هذا الحريق هو الثالث من نوعه خلال الأسبوع الجاري، إذ تمت السيطرة على حريق مماثل بسبب تماس كهربائي أول أمس الاثنين وقع بكنيسة الأنبا موسى في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وكان حريق كبير وقع في كنيسة أبو سيفين في حي إمبابة بالجيزة الأحد الماضي وأسفر عن مصرع 41 شخصا وإصابة 16 بينهم عناصر من الشرطة، ووفقا للداخلية المصرية، فقد اندلع الحريق في جهاز تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة -الذي يضم عددا من قاعات الدروس- نتيجة خلل كهربائي.