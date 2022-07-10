أكار: تركيا تتعرض لاستهداف مسلح من القوات الكردية شمالي سوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده تتعرض لاستهداف مسلح في شمالي سوريا خصوصا من منطقتي منبج وتل رفعت، مشيرا إلى زيادة الهجمات العسكرية ضد جيش بلاده في تلك المناطق.

وخلال اجتماع مع قادة الجيش في مدينة هكاري السبت، أكد أكار أن القوات التركية ردت بحزم على مواقع إطلاق النار وعلى أهداف تابعة لعناصر وحدات حماية الشعب الكردية.

وأكد الوزير التركي استمرار القوات التركية "في مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي وإحلال الأمن والسلامة في الحدود التركية".

وأضاف أن القوات التركية حيدت 1999 مسلحا في شمال سوريا والعراق منذ بداية العام الجاري، فضلا عن 277 مسلحا في إطار عملية "المخلب-القفل".

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل"​​​​​​ ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

ومنذ نهاية مايو/أيار الماضي، يهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية تستهدف بلدتين بشمال سوريا ينتشر فيهما مقاتلون أكراد، علما بأن الولايات المتحدة وروسيا أعربتا عن معارضتهما لهذا الهجوم.

وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، "إرهابية"، وتعدها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها منذ عقود، ومنذ عام 2016، نفذت تركيا 3 عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية.