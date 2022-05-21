سوريا.. 3 قتلى في غارات إسرائيلية بمحيط العاصمة دمشق

قالت وزارة الدفاع السورية، الجمعة، إن "عدوانا" إسرائيليا انطلق من مرتفعات الجولان واستهدف بعض النقاط جنوب العاصمة دمشق أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتسبب في بعض الخسائر المادية.

وأكد مصدر عسكري سوري، في بيان، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء 3 شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال سكان جنوب العاصمة دمشق إن عدة صواريخ سقطت في محيط مطار دمشق الدولي، كما سقطت صواريخ أخرى على جبل المانع على أطراف بلدة الكسوة جنوب العاصمة.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3 ضباط وإصابة 4 آخرين من طواقم الدفاعات الجوية التابعة للنظام، "جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية ومستودعات لمليشيات إيران بمحيط العاصمة دمشق".

يشار إلى أن القصف الإسرائيلي على سوريا هو الثامن خلال العام الجاري، والثاني خلال الشهر الجاري، حيث أسفر هجوم في 13 مايو/أيار عن مقتل 5 جنود سوريين، كما أسفر هجوم آخر في 27 أبريل/نيسان عن مقتل 10 بينهم 6 جنود سوريين، في أعنف غارة من نوعها منذ بداية عام 2022.

ومن حين إلى آخر، تتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، منذ سنوات، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقواته وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات المسلحة التابعة لها، حيث تقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك.