أطلق عليه اسم "خيبر شكن".. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ باليستي جديد

كشف الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء عن صاروخ باليستي جديد أطلق عليه اسم "خيبر شكن".

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الصاروخ قادر على إصابة أي هدف بشكل دقيق على بعد 1450 كيلومترا وهو مزود بالوقود الصلب ويستطيع تجاوز الدفاعات الجوية.

وأكد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن قدرات بلاده الصاروخية تتطور يوما بعد يوم، وأن بلاده تواصل تطوير هذه القدرات من ناحية الجودة وعدد الصواريخ.





وقالت الوكالة إن الكشف عن الصاروخ تم خلال زيارة قام بها قادة كبار في الجيش الإيراني لقواعد صواريخ تابعة للحرس الثوري.

وأضافت أن "الصاروخ خيبر شكن الإستراتيجي من الجيل الثالث للصواريخ بعيدة المدى التابعة للحرس الثوري، وله ميزات فريدة، فهو يعمل بالوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدروع الصاروخية".

وأبرزت أن تصميمه المحسن قلل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واختزل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس.





وجاء هذا الإعلان بعد يوم من استئناف المحادثات غير المباشرة في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

ويقول المندوبون في محادثات فيينا إنهم أحرزوا تقدما محدودا منذ استئنافها في نوفمبر/تشرين الثاني. وتقول القوى الغربية إنه لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل أن تجعل التطورات النووية الإيرانية اتفاق 2015 بلا أي معنى.

وانتقد كبير المسؤولين الأمنيين الإيرانيين علي شمخاني نهج الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وكتب على تويتر "الأصوات المتباينة التي تصدر عن الإدارة الأميركية مؤشر لعدم توفر الانسجام اللازم لديها لاتخاذ قرارات سياسية في فيينا".