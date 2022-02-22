أمير قطر يفتتح قمة منتدى الدول المصدرة للغاز ويدعو لتعزيز الحوار بين المنتجين والمصدرين

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الثلاثاء القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي ينعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة".

وشارك في افتتاح القمة كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس جمهورية موزمبيق فيلب نيوسي، ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو إمباسوغو، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

كما شارك عدد من رؤساء الحكومات والوفود العربية والأجنبية وكبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة.

وفي كلمته في القمة، دعا الشيخ تميم منتدى الدول المصدرة للغاز إلى لعب دور في دعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة، كما جدد الدعوة إلى مزيد من الحوار بين الدول الأعضاء المنتجين والمصدرين لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية.

وأضاف الشيخ تميم أن العالم شهد خلال العقدين الماضيين تغيرا كبيرا في خارطة الطاقة، احتل الغاز الطبيعي فيها حيزا كبيرا لأسباب متعددة منها أنه مصدر الطاقة الأقل إضرارا بالبيئة من بين مصادر الطاقة الأحفورية الأخرى.

وأضاف أن القمة اليوم تأتي لتؤكد على الثوابت التي يعمل المنتدى من خلالها لتعزيز دور الغاز الطبيعي ومساهمته في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة، كما "تؤكد على أهمية ضمان أمن واستقرار الطلب والإمدادات، وعلى وجود أطر قانونية شفافة وغير تمييزية تضمن مصالح الدول الأعضاء في المنتدى".

ودعا أمير قطر إلى تسليط الضوء على مكانة الغاز الطبيعي الهامة كمصدر طاقة أساسي نحتاجه بشكل كبير لإدارة الطبيعة غير المنتظمة لموارد الطاقة المتجددة ولتعويض تقلبات الطلب اليومية والموسمية.

القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز (الجزيرة)

من جهته، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن منتدى الدول المصدرة للغاز بإمكانه إقامة حوار بناء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز.

أما الرئيس الإيراني، فدعا المجتمع الدولي إلى تعزيز استغلال الطاقة مع الحرص على الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن هدف منتدى الغاز هو حماية الحقوق السيادية للتعاون في مجال استكشاف الغاز الطبيعي.

وقال إبراهيم رئيسي إن بلاده لديها احتياطات غاز طبيعي مهمة، وباعتبارها مصدرة وفي ضوء أمن الغاز الطبيعي ستكون قادرة على إيجاد حلول على المدى القصير.

وطالب الرئيس الإيراني أعضاء منتدى الغاز بعدم الاعتراف بالعقوبات على بلاده، والعمل بجهد مشترك بما يعزز التعاون بينها.

ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار أكثر جدوى بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

ويضم المنتدى 11 دولة عضوا، هي: روسيا، وإيران، وقطر، والجزائر، ومصر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وليبيا، ونيجيريا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا. كما يضم 7 دول أعضاء بصفة مراقبين، هي: أنغولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، والنرويج، وبيرو، والإمارات.

وتبلغ حصة الدول الأعضاء كاملة أكثر من 70% من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم.