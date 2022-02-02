تركيا تعلن قصف أهداف لمسلحين أكراد في العراق وسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء إن طائرات حربية تركية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشمال سوريا.

وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية إلى قواعدها بعد ذلك، بحسب بيان لوزارة الدفاع، ولم تقدم الوزارة أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية.

وقال بيان الوزارة إن العملية الجوية استهدفت مسلحين من حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في العراق، فضلا عن وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وكلاهما تعتبره تركيا من الجماعات الإرهابية.

من جهته، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن الطائرات الحربية التركية تقصف العديد من مواقع مسلّحي حزب العمّال الكردستاني في جبال قرجوغ وشنكال، وأشار إلى أن الغارات أوقعت قتلى وجرحى.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية عام 1984، ولقي أكثر من 40 ألف شخص مصرعهم في الصراع الذي كان في السابق يتركز بشكل أساسي في جنوب شرق تركيا.

ولحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها الغربيون "تنظيماً إرهابياً" قواعد خلفية ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار، وكذلك في المناطق الجبلية بإقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.