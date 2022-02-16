سوريا.. قتلى مدنيون في قصف للنظام على مخزن محروقات بريف إدلب

قتل 4 مدنيين سوريين -في حصيلة غير نهائية- وأصيب آخرون اليوم الأربعاء جراء قصف مدفعي لقوات النظام طال مستودع محروقات في بلدة ترمانين بريف إدلب شمال غربي البلاد بالقسم الواقع تحت سيطرة المعارضة.

وقال شهود عيان إن حريقا ضخما اندلع في المكان داخل خزانات الوقود إثر القصف، نتجت عنه سحب ضخمة من الدخان الأسود غطّت أجواء المنطقة.

وعمل رجال إطفاء -مع آليات تابعة للدفاع المدني الناشط في مناطق سيطرة الفصائل- لساعات على إخماد النيران.

وتتعرض مناطق تحت سيطرة المعارضة في إدلب ومحيطها منذ يونيو/حزيران الماضي لقصف متكرر من قوات النظام، ترد عليه الفصائل أحيانا باستهداف مواقع سيطرة القوات الحكومية في مناطق محاذية.

ويسري منذ السادس من مارس/آذار 2020 وقف لإطلاق النار في المنطقة أعقب هجوما واسعا شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى 3 أشهر، ولا يزال وقف إطلاق النار صامدا إلى حد كبير، رغم الخروق المتكررة.