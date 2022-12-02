للمرة الأولى.. اليابان تتعاون مع بريطانيا وإيطاليا في مشروع مشترك لتطوير مقاتلة نفاثة

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين -وصفتهما بالمطلعين- أن اليابان وبريطانيا وإيطاليا ستعلن -في وقت مبكر من الأسبوع المقبل- عن اتفاقية رائدة لتطوير مقاتلة نفاثة متطورة جديدة بشكل مشترك.

وكانت الوكالة أعلنت يوليو/تموز الماضي عن مسعى دمج مشروع المقاتلة النفاثة "تمبست" (Tempest) بقيادة بريطانية مع برنامج مقاتلة "إف-إكس" (F-X) الياباني.

وستكون هذه المرةَ الأولى التي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى غير الولايات المتحدة في مشروع رئيسي للمعدات الدفاعية.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أنّه بالنسبة لطوكيو ولندن يمثل هذا الاتفاق تتويجا لعلاقات دفاعية أوثق من أي وقت مضى، كما يمنح بريطانيا دورا أمنيا أكبر في آسيا ويزود اليابان بشركاء أمنيين جدد يمكنهم مساعدتها في مواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين المجاورة.

وهذا التعزيز العسكري، الذي يمكن أن يضاعف ميزانية الدفاع في البلاد إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيشمل دفع ثمن أسلحة جديدة، ومن بين ذلك الصواريخ بعيدة المدى المصممة لردع الصين عن اللجوء إلى العمل العسكري في بحر شرق الصين وحوله.

وحسب مصادر رويترز، فإن الإعلان عن مشروع المقاتلة سيأتي قبل أن تصدر اليابان إستراتيجية جديدة للأمن القومي وخطة مشتريات عسكرية منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما قالت المصادر إن المحادثات بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا بشأن المقاتلة النفاثة الجديدة ستستمر في العام المقبل.