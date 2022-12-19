احتجاجات الأردن.. الأمن يعتقل مؤثريْن في الإضرابات والجيش ينشر قوات وآليات استعدادا لمؤتمر إقليمي

اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية مساء أمس الأحد في محافظة معان جنوبي البلاد 2 من المؤثرين في إضراب السائقين الذي مضى عليه نحو أسبوعين احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، بينما يعتزم الجيش نشر قوات وآليات عسكرية استعدادا لانطلاق مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

وقال مراسل الجزيرة في الأردن إن الأمن اعتقل رئيس بلدية معان السابق ماجد الشراري، وذلك أثناء مغادرته إلى منزله من ساحة تجمع إضراب الشاحنات بمدينة معان، كما اعتقل الأمن أيضا الشيخ ياسر أحمد آل خطاب.

وفي العاصمة عمان بدأ المدعي العام التحقيق مع 2 من المشاركين فيما تصفه السلطات بأعمال شغب في منطقة حي نزال شرقي العاصمة، ووجّه لهما تهم إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع وإلحاق الضرر بغير قصد وإضرام النار.

وفي وقت سابق أعلن الأمن العام الأردني -في بيان- اعتقال 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب في عدد من مناطق المملكة.

كما أعلنت مديرية الأمن العام أن الموقوفين سيحاولون إلى الجهات المختصة، إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة، وقالت إنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من المناطق.





نشر آليات عسكرية

وكان الجيش الأردني أعلن مساء السبت اعتزامه نشر قوات وآليات عسكرية على طريق مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان وحتى منطقة البحر الميت، وذلك استعدادا لانطلاق مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" الثلاثاء المقبل.

وتسود حالة من الغضب والسخط لدى رواد مواقع الاجتماعي، الذين وجهوا اتهامات للحكومة بـ"الفشل" في احتواء أزمة المحروقات، وعدم الالتفات لمطالب سائقي الشاحنات وباصات النقل العام وأصحاب التكسي الذين يواصلون إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على عدم خفض الأسعار وإلغاء الضرائب على الوقود.

وبعد الهدوء الحذر الذي شهدته المحافظات والمدن الأردنية في اليومين الماضيين عقب مقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان بعيار ناري في الرأس وما تبعه من انتشار أمني مكثف منعًا لتكرار "أعمال الشغب"، عادت فرق الأمن الأردني ليلة أمس لتفريق جموع المتظاهرين في حي الطفايلة وسط العاصمة عمّان بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق ما تداوله ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت محافظات الجنوب منذ مطلع الشهر الجاري إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانًا.