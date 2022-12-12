قتلى وجرحى في هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون بكابل

أسفر هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الاثنين عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين، حسب ما أوردته مصادر محلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد إن قوات الأمن قتلت 3 مهاجمين على الأقل بعد أن أطلق مسلحون النار داخل فندق يرتاده الصينيون.

وأضاف أن الهجوم انتهى ولم يسقط قتلى من الأجانب، لكن اثنين منهما أصيبا أثناء محاولتهما الهرب عبر القفز من شرفة الفندق.

من جهتها، ذكرت منظمة "إميرجينسي" غير الحكومية المشرفة على المشفى الذي تم نقل الضحايا إليه في تغريدة أنها استقبلت "21 جريحا"، وأن "3 كانوا فارقوا الحياة" عند وصولهم إلى المستشفى. دون أن تحدد إذا كان الأمر يتعلق بالمهاجمين.

ولم تعترف الصين -التي تتشارك حدودا وعرة مع أفغانستان تمتد على 76 كيلومترا- رسميا بحكومة طالبان، إلا أنها من الدول القليلة التي حافظت على حضورها الدبلوماسي الكامل في البلاد.

يشار إلى أنه في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الخارجية الباكستانية أن هجوما استهدف رئيس بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية عبيد الرحمن نظاماني، ووصفت الخارجية الباكستانية الهجوم بأنه "محاولة اغتيال".

وطالبت إسلام آباد حينذاك بفتح تحقيق شامل في الهجوم والقبض على الجناة ومحاسبتهم، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين الباكستانيين والمواطنين في أفغانستان.