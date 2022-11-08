تركيا ترد على تصريحات لماكرون وتطالبه بالاعتذار

ندد حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم اليوم الثلاثاء باتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بأنها "قوة إمبريالية" في أفريقيا، وطالبه بتقديم اعتذار.

وقال المتحدث باسم الحزب عمر جليك -في تغريدة على تويتر ردا على تصريحات ماكرون التي أدلى بها على هامش أعمال قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ بمصر- "من المعروف للعالم أجمع أن ماضي فرنسا الاستعماري في أفريقيا فرض أثمانا باهظة على الأفارقة ولا يزال مستمرا".

وأضاف جليك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "طوّر علاقات عميقة في أفريقيا برؤية تستند إلى المساواة والشراكة". مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي "منزعج من هذا الوضع لأنه يحمل آثار عقلية استعمارية ترى أفريقيا ملكا لهم"، وفق تعبيره.

وتابع المتحدث باسم العدالة والتنمية "اتضح أن الشركات الفرنسية ذات الصلة مع المؤسسات الفرنسية دعمت كلا من داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) و"بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) في سوريا؛ لهذا السبب من الخطأ الفادح أن يتهم السيد ماكرون تركيا بأنها قوة إمبريالية في حين كان يجب أن يعتذر للشعب التركي".

وقال جليك إن من الخطأ أن يختصر ماكرون السياسة الخارجية الفرنسية في مناهضة تركيا، لأنه بهذا الموقف يضر بإمكانات التعاون في مواجهة التحديات التي يواجهها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ونقلت صحيفة صباح التركية مقتطفا من تصريحات الرئيس الفرنسي في شرم الشيخ التي تساءل فيها: "هل يُبْلي الصينيون والروس والأتراك وآخرون أفضل منا؟ إنهم يفعلون أمورا أسوأ مما قمنا به عشرات المرات".

وقالت الصحيفة إنه وصف الصين وروسيا وتركيا بأنها قوى إمبريالية.

وكانت الخارجية التركية انتقدت مؤخرا تصريحات للرئيس الفرنسي ضد تركيا وبعض البلدان الأخرى خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، ودعته لمواجهة ما وصفته "بماضي بلاده الاستعماري" في أفريقيا.

وخلال تلك الزيارة في أغسطس/آب الماضي، قال ماكرون إن بلاده تتعرض لما وصفها بحملة تشويه تقودها شبكات تركية وصينية وروسية، بسبب تركها الساحة في أفريقيا.