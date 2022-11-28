أردوغان يؤكد حق بلاده في حماية أمنها والكرملين يتحدث عن خلافات مع أنقرة بشأن العملية العسكرية شمالي سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لبلاده "حق التصرف" في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها، وذلك في أعقاب قصف تركي استهدف مواقع للأكراد في مدن عدة بالشمال السوري، في حين أكد الكرملين وجود خلافات مع تركيا بشأن سوريا.

وصرح الرئيس التركي أن قوات بلاده المسلحة تمكنت من القضاء على 480 من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" (PKK)، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في العملية العسكرية الجارية بالعراق وسوريا تحت اسم "المخلب السيف"، كما قال إن لدى تركيا "شهداء".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية مواصلتها قصف مواقع من وصفتهم بالإرهابيين شمالي سوريا والعراق، وأكد وزير الدفاع خلوصي أكار، الأحد، أن "المخرج الوحيد للإرهابيين، هو الاستسلام للعدالة والقضاء"، مضيفا أن القوات المسلحة التركية "ستواصل مطاردتهم وتحييدهم في كل مكان".

وأشاد أكار بالعمليات العسكرية في شمالي العراق، مؤكدا أن تركيا ستواصل بكل حزم وإصرار "إستراتيجيتها المتمثلة في تجفيف منابع الإرهاب"، كما تقول.

وذكر بأن تركيا تحترم سيادة دول الجوار ووحدة أراضيها، مبينا أنها تكافح من أجل الحفاظ على أمن وسلامة حدودها ومواطنيها.





قصف مستمر

في الأثناء، قالت وكالة "هاوار" المقربة من حزب العمال الكردستاني، إن الجيش التركي يواصل قصفه العنيف بالطائرات الحربية والمسيرة والأسلحة الثقيلة على مختلف مناطق شمال شرقي سوريا.

وذكرت الوكالة أن القصف استهدف مطار منغ في ريف حلب وقرية عين دقنة بمنطقة الشهباء وقرية مرعناز في عفرين.

من جهته، ذكر المركز الإعلامي لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية -التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية- أن القوات التركية شنت ضربات بالقذائف والهاون والدبابات على الفرات وعين العرب (كوباني) وتل أبيض بأكثر من 400 قذيفة هاون ودبابة، كما تحدثت فصائل كردية عن قصف مناطق في الرقة والحسكة أيضا.





خلاف روسي تركي

على الصعيد السياسي، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وجود خلافات مع تركيا بشأن سوريا.

وقال بيسكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو، الكرملين، بوتين" إن مستوى علاقات البلدين وما سماها الحكمة السياسية يسمحان بحل كل هذه الخلافات عبر المباحثات.

وأضاف أن حل الخلافات ممكن من خلال محادثات مكثفة وإن كانت طويلة، معتبرا أن "هذا المستوى من التفاهم والاحترام المتبادل هو بالفعل أساس جيد لمناقشة مثل هذه القضايا الصعبة".

وتشن تركيا منذ الأسبوع الماضي سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على شمال شرقي سوريا وعلى مواقع لمقاتلين أكراد.