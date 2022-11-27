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خلال إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.. كوريا الشمالية تطمح لأن تكون أقوى قوة نووية في العالم

North Korean leader Kim Jong Un and his daughter attend a photo session with personnel involved in the test-fire of the Hwasong-17 intercontinental ballistic missile
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وابنته (وسط) خلال تجربة إطلاق صاروخ هواسونغ-17 الباليستي العابر للقارات (رويترز)
27/11/2022

قال الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم لم يسبق لها مثيل.

وفي تصريحات خلال عملية إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات الأسبوع الماضي نقلتها وسائل إعلام حكومية، قال كيم إن الصاروخ هواسونغ-17 هو الأقوى في الترسانة الإستراتيجية لبلاده، ويظهر تصميم بلاده وقدرتها على بناء أقوى جيش في العالم، وتعهد بمواجهة التهديدات النووية الأميركية بأسلحة نووية.

وأضاف كيم أن العلماء في بلده حققوا "طفرة رائعة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ البالستية"، دون أن يخوض في التفاصيل.

المصدر : الجزيرة + رويترز