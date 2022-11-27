خلال إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.. كوريا الشمالية تطمح لأن تكون أقوى قوة نووية في العالم

قال الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم لم يسبق لها مثيل.

وفي تصريحات خلال عملية إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات الأسبوع الماضي نقلتها وسائل إعلام حكومية، قال كيم إن الصاروخ هواسونغ-17 هو الأقوى في الترسانة الإستراتيجية لبلاده، ويظهر تصميم بلاده وقدرتها على بناء أقوى جيش في العالم، وتعهد بمواجهة التهديدات النووية الأميركية بأسلحة نووية.

وأضاف كيم أن العلماء في بلده حققوا "طفرة رائعة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ البالستية"، دون أن يخوض في التفاصيل.