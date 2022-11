"لقنا المشاغبين درسا في غوجارات".. وزير الداخلية الهندي يشعل الغضب بتصريح عن مذبحة سابقة للمسلمين

اشتعلت موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي في الهند خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريح جديد لوزير الداخلية أميت شاه حول إحدى المذابح التي تعرض لها المسلمون في هذه البلاد.

وقال شاه -خلال أحد المؤتمرات الانتخابية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم- إن الحكومة "لقنت المشاغبين درسا" في حادثة غوجارات عام 2002.

وكانت أعمال العنف في غوجارات -وهي واحدة من أسوأ أعمال الشغب الدينية بالهند- قد أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص، معظمهم من المسلمين، وتشريد عشرات الآلاف من المسلمين، وقد اندلعت تلك الاضطرابات عقب نشوب حريق في قطار يقل زائرين من الهندوس أودى بحياة 60 منهم.

يذكر أنه عام 2011، تقدم ضابط بارز سابق في شرطة غوجارات -يدعى سانجيف بهات- بدعوى قضائية للمحكمة الدستورية يتهم مودي بالوقوف وراء مذبحة المسلمين التي حدثت عام 2002.

وقال بهات في دعواه إن مودي قال باجتماع رسمي مع قيادات الشرطة إنه يجب تلقين المجتمع المسلم "درسا" بسبب حادثة حرق القطار، وهو ما يشبه تصريح وزير الداخلية.

In 2002, when Narendra Modi was the chief minister of Gujarat, a thousand Muslims were butchered to death. Today Indian home minister Amit Shah said in an election rally that ‘anti-social elements’ were taught a lesson by Modi in 2002. If the world needs any more proof pic.twitter.com/BQpLcA5w6w

