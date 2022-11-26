"لقنا المشاغبين درسا في غوجارات".. وزير الداخلية الهندي يشعل الغضب بتصريح عن مذبحة سابقة للمسلمين

اشتعلت موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي في الهند خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريح جديد لوزير الداخلية أميت شاه حول إحدى المذابح التي تعرض لها المسلمون في هذه البلاد.

وقال شاه -خلال أحد المؤتمرات الانتخابية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم- إن الحكومة "لقنت المشاغبين درسا" في حادثة غوجارات عام 2002.

وكانت أعمال العنف في غوجارات -وهي واحدة من أسوأ أعمال الشغب الدينية بالهند- قد أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص، معظمهم من المسلمين، وتشريد عشرات الآلاف من المسلمين، وقد اندلعت تلك الاضطرابات عقب نشوب حريق في قطار يقل زائرين من الهندوس أودى بحياة 60 منهم.

يذكر أنه عام 2011، تقدم ضابط بارز سابق في شرطة غوجارات -يدعى سانجيف بهات- بدعوى قضائية للمحكمة الدستورية يتهم مودي بالوقوف وراء مذبحة المسلمين التي حدثت عام 2002.

وقال بهات في دعواه إن مودي قال باجتماع رسمي مع قيادات الشرطة إنه يجب تلقين المجتمع المسلم "درسا" بسبب حادثة حرق القطار، وهو ما يشبه تصريح وزير الداخلية.

In 2002, when Narendra Modi was the chief minister of Gujarat, a thousand Muslims were butchered to death. Today Indian home minister Amit Shah said in an election rally that ‘anti-social elements’ were taught a lesson by Modi in 2002. If the world needs any more proof pic.twitter.com/BQpLcA5w6w — Rana Ayyub (@RanaAyyub) November 25, 2022

وبعد 20 عاما، وقف (أميت شاه) وزير الداخلية الحالي بحكومة مودي في الولاية نفسها، ليقول أمس الجمعة خلال أحد المؤتمرات الانتخابية للحزب الحاكم إن الحكومة لقنت "المشاغبين" درسا قاسيا عام 2002، وبسبب ذلك ساد السلام بالولاية طوال العقدين الماضيين.

وأشعلت تصريحات أميت شاه الفضاء الإلكتروني الهندي، واعتبره عدد من النشطاء والمدونين أنه يمثل هجوما على المجتمع الهندي المسلم، ووصفه البعض بأنه دليل على تورط حكومة بهاراتيا جاناتا ومودي في أحداث غوجارات.

وأشارت الصحفية الهندية رنا أيوب -التي ألفت كتابا بشأن أحداث غوجارات- إلى تصريحات أميت شاه، وتساءلت: إذا كان العالم بحاجة إلى المزيد من الأدلة، في إشارة إلى تورط الحزب الحاكم في تلك المذبحة.

Home Minister @AmitShah terms the BJP govt's reaction to the 2002 riots as 'teaching a lesson'. Fanning communal flames & then polarising states for electoral gains has been BJP's modus operandi for decades now. This is Modi-Shah's real Gujarat model. — Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) November 25, 2022

وانتقدت شاما محمد، المتحدثة الرسمية باسم حزب المؤتمر الوطني المعارض، تصريحات شاه في تغريدة قائلة إن تأجيج النيران الطائفية وإشعال الاستقطاب لتحقيق مكاسب انتخابية كانا أسلوب عمل حزب بهاراتيا جاناتا لعقود حتى الآن.

كما وجهت المحامية والناشطة الهندية ديباكا ناث رسالة لرئيس الوزراء قائلة "بدلاً من التظاهر باحترام الدستور وإلقاء محاضرات علينا بشأنه، عليك أن تقيل أميت شاه لإلقائه خطاب كراهية يعترف فيه بشكل خفي باللجوء للعنف في غوجارات" عام 2002.

Is the Home Minister suggesting that the State was involved in the Gujarat 2002 violence? Startling statement. https://t.co/eDHO8VXkcS — Suhasini Haidar (@suhasinih) November 25, 2022

ومن جانبها قالت الصحفية ريا في تغريدة لها "هذا اعتراف علني صريح من قبل وزير الداخلية. يعترف أميت شاه بأن حزب بهاراتيا جاناتا كان له دور كبير في أعمال الشغب عام 2002".