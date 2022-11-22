المتنافسان لم يحصلا على الأغلبية لتشكيل حكومة.. ملك ماليزيا سيختار رئيسا للوزراء

قال ملك ماليزيا عبد الله أحمد شاه اليوم الثلاثاء إنه سيختار رئيس الوزراء القادم بعدما فشل المتنافسان الرئيسيان في حصد الأغلبية في الانتخابات التي أجريت مطلع الأسبوع وبعد رفض المتنافسين مقترحه بالعمل معا.

وكان المرشح لمنصب رئيس الوزراء في ماليزيا أنور إبراهيم أوضح أن الملك أبلغه أنه يفضل حكومة مستقرة، وبذلك فإن قرارا نهائيا لم يتخذ بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وقد التقى الملك كلا المرشحين أنور إبراهيم ومحيي الدين ياسين للتحقق من حصول أي منهما على الأغلبية البرلمانية، وقد غادر ياسين القصر الملكي دون الإدلاء بأي تصريح، في حين أكد إبراهيم أن الملك قد يحتاج مزيدا من الوقت لاتخاذ قرار نهائي، في انتظار ضمان أحد المرشحين تأييد أغلبية أعضاء البرلمان الدي انتخب السبت الماضي.





ونتج عن التصويت برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يحصد أي من زعيم المعارضة أنور إبراهيم أو رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين الأغلبية البسيطة اللازمة لتشكيل حكومة.

وقال محيي الدين إن الملك عبد الله أحمد شاه اقترح لكسر حالة التعادل أن يعمل المتنافسان معا لتشكيل "حكومة وحدة"، لكنه أضاف أنه لن يعمل مع أنور.

ويتزعم محيي الدين تحالفا ماليزيا مسلما محافظا، فيما يتزعم أنور ائتلافا متعدد الأعراق.