قادة ورؤساء يشاركون في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022

شارك عدد من القادة والرؤساء في حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، الذي أقيم مساء اليوم -الأحد- على ملعب البيت بمدينة الخور.

وقد توالى وصول الزعماء والوفود إلى العاصمة القطرية الدوحة، قبل ساعات من الحفل الذي افتتح فيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هذه البطولة؛ التي تعدّ أول مونديال تنظّمه دولة عربية إسلامية.

وشارك في الحفل ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرؤساء: الجزائري عبد المجيد تبون، والفلسطيني محمود عباس، والسنغالي ماكي سال، والرواندي بول كاغامي، بالإضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم، كما وصل -كذلك- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

ووفق المصدر نفسه، حضر -أيضًا- نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -ممثّل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح- وصل إلى الدوحة مع وفد رسمي للمشاركة في افتتاح البطولة.

وأقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل استقبال لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في افتتاح البطولة في ملعب البيت.

كما حضر الاستقبال الرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيس الليبيري جورج ويا.