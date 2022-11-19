مع انحصار المنافسة بين تيارين.. انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية بماليزيا

انطلق في ماليزيا صباح اليوم السبت التصويت في الانتخابات الـ15 لاختيار نواب البرلمان المركزي، إلى جانب اختيار أعضاء مجالس تشريعية محلية لـ3 ولايات من بين 13 ولاية.

وسيقرر أكثر من 21 مليون ناخب ماليزي من يتولى السلطة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتتنافس في الانتخابات 6 كتل حزبية رئيسية؛ أبرزها تحالف الجبهة الوطنية وتحالف الأمل وتحالف العقد الوطني.

ويتنافس 939 مرشحا على 222 مقعدا في البرلمان المركزي، وقالت لجنة الانتخابات الماليزية إن 4 ملايين و200 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم خلال ساعتين من بدء الاقتراع.

وأظهرت حملات الدعاية الانتخابية أن السباق ينحصر بين تيارين سياسيين: الأول يدعو للإصلاح ومكافحة الفساد ويقوده زعيم المعارضة أنور إبراهيم، والثاني يدعو إلى عودة الاستقرار السياسي والحفاظ على حقوق الأغلبية الملايوية، وتتصدره الجبهة الوطنية التي حكمت البلاد أكثر من 6 عقود، وخسرت الانتخابات الماضية بسبب شبهات الفساد.

وكان رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب تعرض لضغوط متزايدة من فصائل في ائتلافه الحاكم لحل البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والدعوة إلى انتخابات مبكرة، التي كانت مقررة بعد منتصف العام المقبل 2023.