كيشيدا يتحدث عن مخاوف اليابان الأمنية خلال محادثاته الأولى مع الرئيس الصيني

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ بقلق طوكيو البالغ إزاء وضع الأمن الإقليمي في بحر جنوب الصين، وذلك خلال محادثات مباشرة بينهما في العاصمة التايلندية بانكوك، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "أبيك".

وقال كيشيدا إنه أعرب للرئيس الصيني عن قلقه حيال الأنشطة العسكرية الصينية، وشدد على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال رئيس الوزراء الياباني "عبّرتُ عن توقعاتنا في أن تلعب الصين دورا، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي".

من جانبه، قال تلفزيون الصين الرسمي إن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الياباني أن على البلدين تجنب المواجهة والصراع، وأضاف أن قضية تايوان تمثل الأساس السياسي والمستوى الأساسي للثقة في العلاقات بين الصين واليابان.

ووصل الرئيس الصيني إلى العاصمة التايلندية الخميس قادما من بالي حيث حضر قمة مجموعة العشرين وحثه الرئيس الأميركي جو بايدن على استخدام نفوذه لدفع بيونغ يانغ إلى تغيير سلوكها.

واستخدمت الصين، الحليف الدبلوماسي والاقتصادي لبيونغ يانغ، وروسيا حق النقض (الفيتو) في مايو/أيار لإحباط محاولة بقيادة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية.

وتعد الصين واليابان ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم على التوالي، شريكين تجاريين مهمين لكن العلاقات بينهما تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع إظهار بكين طموحات متزايدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتعود القمة الأخيرة بين قادة البلدين إلى ديسمبر/كانون الأول 2019 عندما التقى رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بشي في بكين.