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شاهد- لحظة تفجير جسر القرم وانهيار أحد مساراته

حريق هائل اندلع على جسر كيرتش وأدى لانهيار أحد مساراته (مواقع تواصل)
8/10/2022-|آخر تحديث: 8/10/202210:20 AM (مكة المكرمة)

بثت حسابات روسية ووسائل إعلام عبر منصات التواصل مقاطع فيديو توثق لحظة الانفجار على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم واندلاع حريق ضخم فيه.

وأظهرت اللقطات المصورة اندلاع النيران بشكل كبير وسط الجسر جراء احتراق صهريج وقود.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الفدرالية الروسية إن الانفجار أدى إلى انهيار جزئي في مساري عبور السيارات.

من جهتها، نقلت وكالة "تاس" عن رئيس مجلس ولاية القرم أن الجانب الأوكراني هو المسؤول عن الحادث على جسر القرم.

كما أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري أن الملاحة في مضيق كيرتش لم تتوقف بعد الحريق الذي شبّ على جسر القرم.

وفي أول تعليق أوكراني على التفجير، نقلت رويترز عن مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "تفجير جسر القرم هو البداية ويجب تدمير كل شيء غير شرعي".

المصدر : وكالات + وكالة سند