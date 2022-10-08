شاهد- لحظة تفجير جسر القرم وانهيار أحد مساراته

بثت حسابات روسية ووسائل إعلام عبر منصات التواصل مقاطع فيديو توثق لحظة الانفجار على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم واندلاع حريق ضخم فيه.

وأظهرت اللقطات المصورة اندلاع النيران بشكل كبير وسط الجسر جراء احتراق صهريج وقود.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الفدرالية الروسية إن الانفجار أدى إلى انهيار جزئي في مساري عبور السيارات.

Wow!!! It was clear that the explosion of the Kerch Bridge was huge but it is always different when you see it. #Ukraine #Crimea pic.twitter.com/ihYdiTdOvK — (((Tendar))) (@Tendar) October 8, 2022

من جهتها، نقلت وكالة "تاس" عن رئيس مجلس ولاية القرم أن الجانب الأوكراني هو المسؤول عن الحادث على جسر القرم.

The train on the Kerch Bridge is still burning. The train bridge won’t be operational. That case is closed forever. #Ukraine #Crimea #Kerch pic.twitter.com/sZaiMgPfzB — (((Tendar))) (@Tendar) October 8, 2022

كما أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري أن الملاحة في مضيق كيرتش لم تتوقف بعد الحريق الذي شبّ على جسر القرم.

وفي أول تعليق أوكراني على التفجير، نقلت رويترز عن مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "تفجير جسر القرم هو البداية ويجب تدمير كل شيء غير شرعي".