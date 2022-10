شاهد- لحظة تفجير جسر القرم وانهيار أحد مساراته

بثت حسابات روسية ووسائل إعلام عبر منصات التواصل مقاطع فيديو توثق لحظة الانفجار على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم واندلاع حريق ضخم فيه.

وأظهرت اللقطات المصورة اندلاع النيران بشكل كبير وسط الجسر جراء احتراق صهريج وقود.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الفدرالية الروسية إن الانفجار أدى إلى انهيار جزئي في مساري عبور السيارات.

Wow!!! It was clear that the explosion of the Kerch Bridge was huge but it is always different when you see it. #Ukraine #Crimea pic.twitter.com/ihYdiTdOvK

— (((Tendar))) (@Tendar) October 8, 2022