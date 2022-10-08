أردوغان: هناك دول كثيرة مستعدة للمساعدة إذا لم تبع لنا واشنطن مقاتلات إف-16

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في حال لم تلبّ الولايات المتحدة حاجة بلاده من مقاتلات "إف-16" (F-16)، فإن هناك العديد من الدول التي يمكنها القيام بهذا الأمر.

وأضاف أردوغان في تصريحات أدلى بها الجمعة، أن تركيا يمكنها تكرار ما فعلته سابقا عندما اشترت منظومة "إس-400" (S-400) الروسية بدلا من صواريخ باتريوت الأميركية.

قبرص التركية

على صعيد آخر، أعلن الرئيس التركي أن لبلاده طائرات مسيرة وأخرى مسلحة تتمركز حاليا في قبرص التركية، كما أن المقاتلات التركية يمكنها الوصول إلى شمال قبرص في فترة وجيزة فور إقلاعها من البر الرئيسي لتركيا، مؤكدا ضرورة ضمان أمن ذلك البلد من جميع الجوانب.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة التشيكية براغ، التي زارها الخميس للمشاركة في قمة المجتمع السياسي الأوروبي، حيث كان أردوغان يرد على سؤال لأحد الصحفيين حول الخطوات التي قد تتخذها أنقرة على خلفية تصريحات وزير خارجية قبرص التركية.

وكان وزير خارجية قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، قال إن بلاده منحت الأمم المتحدة مهلة شهر واحد؛ إما أن تعترف بنا أو تسحب قوة حفظ السلام من قبرص.

وتأتي تصريحات أردوغان على خلفية قرار اتخذته واشنطن في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتمديد رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص الرومية لمدة عام خلال السنة المالية 2023.

وتعاني قبرص منذ عام 1974، انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.​​​​​​​

لقاء بوتين

من جهة أخرى، وعقب أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول، قال الرئيس التركي إنه من المنتظر أن يجتمع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة على هامش مؤتمر التعاون وتدابير الثقة في اَسيا، مشيرا إلى أن بوتين تقدم بالشكر إلى أنقرة بسبب الوساطة التي تقوم بها بين موسكو وكييف.

وأضاف أردوغان أن لقاءه المنتظر مع بوتين سيبحث العلاقات الثنائية إلى جانب الملف الروسي الأوكراني.