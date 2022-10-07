أردوغان يكشف عن نشر مسيرات تركية مسلحة في شمال قبرص

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لبلاده طائرات مسيرة تتمركز حاليا في جمهورية شمال قبرص التركية، مؤكدا ضرورة ضمان أمن هذا الجزء من الجزيرة من جميع الجوانب.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة التشيكية براغ، التي زارها أمس الخميس للمشاركة في قمة "المجتمع السياسي الأوروبي".

كما جاء تصريح الرئيس التركي ردّا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن الخطوات التي قد تتخذها أنقرة على خلفية تصريحات لوزير خارجية قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو.

وكان أرطغرل أوغلو قال قبل يومين إن بلاده منحت الأمم المتحدة مهلة شهر واحد "إما أن تعترف بنا أو تسحب قوة حفظ السلام من قبرص".

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا قامت بنشر طائرات مسيرة عادية وأخرى مسلحة في أراضي جمهورية شمال قبرص، كما أوضح أن المقاتلات التركية يمكنها الوصول إلى شمال قبرص في فترة وجيزة فور إقلاعها من البر الرئيسي لتركيا.

وكشف أردوغان عن أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أصر على لقائه والحديث معه على هامش قمة براغ، وطلب وساطة شخصيات أخرى من أجل ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول عنه.

وتأتي تصريحات أردوغان على خلفية قرار اتخذته واشنطن في 16 سبتمبر/أيلول الماضي لتمديد رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص لمدة عام خلال السنة المالية 2023.

وتعترف أنقرة بجمهورية شمال قبرص التركية الواقعة شمال الجزيرة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بها، في حين تعترف الأمم المتحدة وباقي الدول الأعضاء بجمهورية قبرص ذات الأغلبية اليونانية.