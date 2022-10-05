كارثة ملعب كانجوروهان.. الرئيس الإندونيسي يمهل لجنة التحقيق شهرا واحدا لتسليم النتائج

أمهل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لجنة التحقيق المشتركة شهرا واحدا لتسليمه نتائج التحقيق في فاجعة ملعب كانجوروهان التي وقعت السبت الماضي، وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.

وأعلن ويدودو -من أمام مستشفى في مالانغ- أنه سيطلب التدقيق في كل ملاعب كرة القدم، ووعد بالبحث عن السبب "العميق" للتدافع الذي أودى بحياة 131 شخصا.

وأضاف "أريد أن أعرف جذور المشكلة التي أدت إلى هذه المأساة حتى نتمكن من الحصول على أفضل حل".

ويعد ذلك الحادث من أسوأ كوارث الملاعب في العالم، وقد أعلنت الشرطة وفاة 125، في حين قالت إدارة الصحة في مالانغ إن عدد القتلى بلغ 131.

وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين بإطلاق الغاز المسيل للدموع بعدما اقتحموا ملعب كانجوروهان، إثر خسارة الفريق المضيف أريما مالانغ 2-3 أمام بيرسيبايا سورابايا، منافسه في جاوا الشرقية.

وكانت هذه أول مرة منذ أكثر من 20 عاما يخسر فيها فريق أريما مالانغ أمام منافسه.

وعقب الحادثة، أمر رئيس البلاد بإيقاف جميع المباريات في الدوري الممتاز حتى انتهاء التحقيقات.

وقال اتحاد كرة القدم إن مدير أمن النادي ورئيس اللجنة المنظمة سيمنعان من العمل بالرياضة مدى الحياة، بينما يخضع عشرات من ضباط الشرطة للتحقيق مع إيقاف 9 على الأقل عن العمل.