وكالة الأنباء الإيرانية: وفاة منفذ هجوم شيراز

قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن منفذ هجوم شيراز توفي متأثرا بالجراح التي أصيب بها إثر تصدي قوات الأمن له، بينما أعلن حاكم شيراز اعتقال شخص على صلة بالهجوم الذي وقع الأربعاء الماضي واستهدف مزارا دينيا في المدينة.

وأدى الهجوم إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 19 آخرين، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، حيث قالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم على حسابها في تليغرام إن "مقاتلا من الدولة الإسلامية" هو مَن نفذ الهجوم.

من جهة أخرى، نفت وكالة الأنباء الإيرانية أن يكون منفذ الهجوم بحرينيا وذلك بعد أنباء سابقة تحدثت عن ذلك.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بأن استخبارات الحرس الثوري تمكنت من تفكيك قنبلة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شيراز.

في الأثناء، خرجت في العاصمة طهران ومدن إيرانية عدة، مظاهرات للتنديد بالهجوم، وندد المشاركون بما سموه أعمال الشغب في البلاد، كما رفعوا شعارات ضد ما وصفوه بالإرهاب وداعميه، ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا.