ارتياح من دون تفاؤل.. روسيا تعقب على تقلبات السياسة البريطانية

قال الكرملين إنه ما من شيء يدعو لاستشراف تحسن العلاقات مع بريطانيا تحت قيادة رئيس وزرائها الجديد ريشي سوناك.

صرح بذلك المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قائلا للصحفيين اليوم الثلاثاء "في الوقت الحالي، لا نرى ما يدعو للأمل في حدوث أي تغييرات إيجابية في المستقبل المنظور". وأضاف "لا تزال روسيا منفتحة ومستعدة لمناقشة أصعب القضايا على طاولة المفاوضات، لكن ليس على حساب مصالحنا".

وأعرب المسؤولون الروس عن ارتياحهم لتنحي ليز تراس عن رئاسة وزراء بريطانيا، ومن قبلها بوريس جونسون، لكنهم قالوا مرارا إنهم لا يرون أي فرصة لتحسن العلاقات بين لندن وموسكو "مهما كان الذي يشغل 10 داونينغ ستريت".

وأصبح سوناك أصغر رئيس وزراء لبريطانيا خلال قرنين بتسلمه المنصب اليوم الثلاثاء خلفا لتراس.

وتعد بريطانيا من أشد دول الغرب دعما لكييف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وسوناك ثالث رئيس وزراء لبريطانيا منذ ذلك الحين.