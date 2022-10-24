بدلا من المصطلح الإنجليزي.. محكمة في باريس تلزم الحكومة باستخدام تسمية فرنسية لمركز البيانات الصحية

منع القضاء الفرنسي الحكومة من استخدام التسمية الإنجليزية في أي مواد تواصلية تتعلق بـ "مركز البيانات الصحية" الحكومي، وأمرها بناء على مراجعة من جمعية الدفاع عن الفرانكفونية باستعمال المرادف الفرنسي.

وأصدرت المحكمة الإدارية في باريس في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قرارا يُلزم وزارة الصحة بـ "سحب التعبير (Health Data Hub) واختصاره (HDH) من كل وسائل التواصل التي تتوجه إلى الجمهور على التراب الوطني بحلول 20 أبريل/نيسان 2023".

وكانت جمعية الدفاع عن الفرانكفونية "فرانكفوني أفونير" (Francophonie Avenir) قدّمت مراجعة إلى المحكمة الإدارية سعيا لمنع الدولة من استخدام تعابير إنجليزية مثل "تشوز فرانس" (Choose France) أو "فرنش تِك" (French Tech) أو "فرنش إمباكت" (French Impact) التزاما بقانون الدفاع عن الفرنسية الصادر عام 1994.

ويحظر هذا القانون على أية جهة عامة استخدام "تعبير أو مصطلح أجنبي" في علامة تجارية أو اسم ينشئه، بمجرد وجود تعبير مرادف بالفرنسية.

وفي ما يتعلق بمركز البيانات الصحية، لاحظت المحكمة الإدارية في باريس أن كل مصطلح من المصطلحات الثلاثة بالتسمية الإنجليزية "هيلث داتا هاب" تتوافر له "ترجمة معتمدة من قبل لجنة إثراء الفرنسية" نُشرت لاحقا في الجريدة الرسمية.