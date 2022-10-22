إيران تكشف تلقيها رسالة من واشنطن بشأن "الاتفاق النووي" وتندد بالمطالبة بتحقيق أممي في استخدام مسيراتها بأوكرانيا

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن تلقيها منذ 3 أيام رسالة أميركية توضح أن واشنطن تريد تسريع وتيرة الوصول لاتفاق نووي، ونددت بالمطالبة بتحقيق أممي في استخدام طائراتها المسيرة في أوكرانيا.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلده لن يقدم تنازلات لواشنطن، وسيعمل على التوصل إلى اتفاق في إطار خطوطه الحمر، ولكنه لن يترك طاولة الحوار.

كما أكد أنهم غير مستعدين "لإبرام اتفاق قبل تسوية ملف اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنا".

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن طهران نددت بشدة اليوم السبت بمطالبة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأمم المتحدة بالتحقيق في الاتهامات بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية الصنع لمهاجمة أوكرانيا.

وأضاف كنعاني أن دعوة ما يسمى بالثلاثي الأوروبي أمس الجمعة "خاطئة ولا أساس لها"، وأنه "تم رفضها وإدانتها بشدة".

وتقول أوكرانيا إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136" التي تحوم نحو هدفها وتنفجر عند الاصطدام بالهدف.

وتنفي طهران إمداد موسكو بطائرات مسيرة، كما تنفي روسيا أن تكون قواتها استخدمت طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية نقلا عن كنعاني أن "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في سعيها لحماية مصالحها القومية وتأمين حقوق الشعب الإيراني النبيل، تحتفظ بحق الرد على أي أفعال غير مسؤولة".

وأضاف دون ذكر تفاصيل "لن نتردد في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني".

وطالبت البلدان الأوروبية الثلاثة، في خطاب وقع عليه مبعوثوها لدى الأمم المتحدة واطلعت عليه رويترز، الأمم المتحدة بفتح تحقيق، وقالت إن استخدام الطائرات المسيرة ينتهك قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 2231 الذي يصدق على اتفاق إيران النووي المبرم في 2015.