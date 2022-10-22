خلف أضرارا مادية.. إسرائيل تشنّ هجوما بالصواريخ على محيط دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية مساء الجمعة بأن الدفاعات الجوية تصدّت لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق والمنطقة الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة 23:03 من مساء الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أنه تمَّ التصدي لصواريخ العدوان وتم إسقاط معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات، دون تفاصيل إضافية.

والشهر الماضي قُتل 5 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في يونيو/حزيران بإخراج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة لنحو أسبوعين.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته وكالة الأنباء السورية.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري هناك.