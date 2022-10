اجتماع للاتحاد الأوروبي.. عقوبات جديدة على روسيا ومهمة لتدريب آلاف الجنود الأوكرانيين

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا -اليوم الاثنين- في لوكسمبورغ، لبحث ملفات الحرب الروسية على أوكرانيا، بما يشمل تشديد العقوبات على روسيا، وزيادة التسليح والتدريب لأوكرانيا، والتهديد بمعاقبة إيران إذا ثبت تورطها في الحرب.

وبدأ اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم لبحث فرض عقوبات إضافية على موسكو، وتزويد كييف بدفعة جديدة من الأسلحة، إلى جانب إقرار البعثة الأوروبية لتدريب الجيش الأوكراني.

وأفاد مراسل الجزيرة في لوكسمبورغ بأن وزراء دول البلطيق وبولندا يستعدون لطرح تصور لحزمة العقوبات التاسعة على روسيا، وتشمل عقوبات على قطاعها المصرفي.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من إقرار الحزمة الثامنة للعقوبات الأوروبية على روسيا، التي شملت أفرادا في المناطق التي ضمتها موسكو، بالإضافة إلى حظر على صادرات التكنولوجيا البحرية والكيميائية.

وقبيل بدء الاجتماع في لوكسمبورغ، قال مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الهجمات الروسية على كييف سيناقشها وزراء الخارجية وسيتخذون قرارا بشأنها.

كما أشار بوريل إلى أن الاتحاد سيبحث عن أدلة ملموسة على تورط إيران في حرب روسيا على أوكرانيا، وأن هناك مقترحات لعقوبات على إيران على صلة بالأوضاع فيها.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن روسيا تستمر في خسارة هذه الحرب عسكريا، وكذلك في انعزالها عن العالم، مضيفا أن الاتحاد سيستمر في دعم كييف من خلال إرسال الأسلحة وإنشاء بعثة تدريب.

Arrival and doorstep by @JosepBorrellF, at the #ForeignAffairs Council taking place on 17 October 2022 in #Luxembourg.

"The most important decision today will be related to the new tranche of military support to #Ukraine️"https://t.co/zfiGGVcLR7

— EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) October 17, 2022