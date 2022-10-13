8 صواريخ كاتيوشا تستهدف حقل خور مور للغاز بإقليم كردستان العراق

قالت مصادر عراقية إن 8 صواريخ كاتيوشا على الأقل أُطلقت على حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق يوم الأربعاء، لكن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا ولم يؤثر على العمليات.

وقالت مصادر أمنية وكردية محلية لوكالة رويترز إن الصواريخ سقطت في محيط الحقل. ويقع خور مور في محافظة السليمانية بشمال العراق وتعرض لهجمات في السابق.

ويُعد حقل خور مور من أكبر حقول الغاز الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تأمين حاجة السكان من الغاز للطبخ والتدفئة، وتعمل في الحقل شركتا دانة غاز والهلال الإماراتيتين.

وقال لاوك غفوري، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، على تويتر "لم يسفر الهجوم عن إصابات والعمليات تسير بشكل طبيعي داخل الحقل. التحقيقات جارية من قبل قوات الأمن في الوقت الحالي".

وقال قائد محلي من الحشد الشعبي، وهو مظلة تديرها الدولة تضم فصائل شيعية، إنهم عثروا على قاذفة صواريخ مزودة بجهاز توقيت مثبتة على شاحنة صغيرة في منطقة ريفية على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من خور مور.

وأضاف القائد المحلي أنه تم إطلاق ما لا يقل عن 8 صواريخ كاتيوشا من القاذفة التي كانت تحمل 12 صاروخا. وتم العثور على 4 صواريخ لم تُطلق داخل القاذفة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن سلسلة الهجمات السابقة على حقل خور مور، لكن مسؤولين أكرادا قالوا علنا إنهم يعتقدون أن فصائل مدعومة من إيران تقف وراء الهجمات.